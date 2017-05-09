لماذا قررت أنجلينا جولي شراء منزل بجوار براد بيت؟

يعتقد أن #أنجلينا_جولي قد قررت شراء منزل بسعر 19 مليون جنيه استرليني، يبعد مسافة ميلين فقط عن منزل زوجها السابق #براد_بيت، وذلك بحجة أن يكون سهلاً عليه رؤية الأولاد.

وقد قامت الممثلة البالغة من العمر 41 عاما بتقديم عرض لشراء المنزل الواقع بمنطقة لوس فيليز في #لوس_أنجلوس والمكون من 6 غرف نوم، وذلك حتى تسهل على أطفالهم رؤية والدهم.

تأثر الأطفال بالطلاق

وقد تأثر الأطفال جراء #الطلاق بين الطرفين في سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لكل من جولي وبيت مؤخرا.

ويأتي هذا الخبر بعد أقل من أسبوع من تحدث براد بصراحة عن طلبه العلاج النفسي بعد الطلاق، وتأكيده أن الفراق جعله يدرك أنه "يجب أن يكون أكثر قربا" من أطفالهما الستة.

وقال مصدر لصحيفة "ميرور" البريطانية: "إن إنجي مهتمة بأن تقترب من براد بيت وذلك حتى يكون من الأسهل للأطفال رؤيته، حيث تعيش حاليا في ماليبو، وهي رحلة طويلة للأطفال".

المنزل أو القصر المملوك سابقا لـسيسيل. ب. ديميل وهو مخرج سينمائي توفي سنة 1959، يحتوي على ست غرف نوم، عشرة حمامات، وصالة رياضية، وحمام سباحة في الهواء الطلق.

حلول ودية

يحاول الطرفان الآن حل خلافاتهما بشكل ودي من أجل أطفالهما، وقال أكد براد ذلك مؤخرا في مقابلة مع مجلة "جي كيو".

وقال إنه يريد أن يكون أقرب لأطفاله، فالطلاق صفعة في هذا الجانب بالتحديد.

وقالت جولي في مقابلة هي الأخرى مع "بي بي سي وورلد نيوز": "إن الأمر صعب للغاية، ونحن أسرة وسنظل هكذا".

والآن يبدو أن الزوجين السابقين سوف يعيشان في دائرة قطرها ميلان لكي يكون ممكنا للأطفال أن ينعموا بالهناء.

وربما كانت هناك أسباب أخرى لا يريد كل طرف سواء جولي أو بيت الكشف عنها في الوقت الراهن.