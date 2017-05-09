هل جربت بيتزا برقائق الذهب عيار 24؟

هل فكرت بتناول #البيتزا مع #رقائق_الذهب؟!.. إذاً عليك بالتوجه إلى #ولاية_بورصة شمال غربي #تركيا لمعايشة هذه التجربة الفريدة، فضلا عن التمتع بالمعالم السياحية للمنطقة.

تقدم سلسلة مطاعم في ولاية بورصة، بيتزا مع رقائق ذهب 24 قيراطا، قابلة للأكل، في خطوة لافتة للأنظار.

وقال عرفان يالجين، الذي يمتلك 10 مطاعم بيتزا في بورصة، إنه يحب الاطلاع على آخر الصيحات حول العالم، في مجاله، فاكتشف أن هناك مأكولات كثيرة منتشرة تقدم مع الذهب لـ"نخبة المجتمع الراقية جدا".

وعقب ذلك أخذ بالبحث عن سبل استيراد هذا النوع من الذهب القابل للأكل، فوجد شركة متخصصة في هذا المجال بالولايات المتحدة.

وذكر أنه بعد التواصل مع الشركة، رأى أن سعر الرقائق ليس مرتفعا جدا، وأن بوسع الجميع تناول البيتزا مع الذهب، ولا يقتصر الأمر على النخب كما يعتقد.

وأردف قائلا:" قلت لنفسي طالما الفرنسيون والإنجليز والأميركيون يتناولونه، فلماذا لا يتناوله مواطنونا الأتراك؟".

وبعدها قرر يالجين إضافة البيتزا الذهبية إلى قائمة المأكولات في مطاعمه المنتشرة في بورصة.

وأوضح يالجين الذي يمتلك خبرة 20 عاما في #المطبخ_الإيطالي، أن الزبائن عندما يرون عبارة "بيتزا مع الذهب" يتفاجأون، ويعتقدون أن الأمر مزحة، أو حتى "كاميرا خفية".

أسعار معقولة

ولفت يالجين إلى أن سعر البيتزا الذهبية، ليس مرتفعا مثلما يظن كثيرون، حيث إن القطعة متوسطة الحجم التي تكفي شخصين، يبلغ سعرها 100 ليرة تركية (نحو 28 دولارا)، بينما المنتجات الشبيهة في العالم يصل سعرها 500 أو ألف أو ألفي دولار.

وأفاد يالجين أن رقائق الذهب ليست لها نكهة طاغية على البيتزا، إلا أن من يتناولها يشعر أنه "يدلل نفسه".

وقال إن بإمكان المرء أن يدعو حبيبته أو زوجته أو أي شخص عزيز على قلبه، لتناول البيتزا مع رقائق الذهب، تعبيرا عن محبته لهم.

واعتبر أن الموظف على سبيل المثال بوسعه أن "يدلل نفسه" عندما يقبض راتبه، ويتناول #البيتزا_الذهبية.

ورأى أن المرء يأكل هذا النوع من البيتزا "ربما مرة واحدة في العمر لكن ذكراها تبقى خالدة".

ويقدم يالجين البيتزا مع رقائق الذهب وجبن الموتزاريلا الإيطالية ولحم العجل المقدد، وصلصة الطماطم، والريحان.