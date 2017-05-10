بالفيديو.. أغرب بطاقة حمراء قد يوجهها حكم في كرة القدم!

غالباً ما يوجه الحكم البطاقة الحمراء خلال مباريات كرة القدم إلى اللاعبين، إلا أن المباراة التي جمعت السبت بين فريق كيلمارنوك وضيفه داندي ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز، شهدت اللحظة الأغرب في التاريخ الكروي ربما.

فقد وجه حكم المباراة كريغ تومسون بطاقة حمراء إلى مساعده أندي ماكويليم "حكم الراية".

وفي التفاصيل فقد تعرض ماكويليم لتوعك وألم في معدته خلال المباراة، فما كان منه إلا أن تقيأ بجانب أرضية الملعب، ما دفع تومسون إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وإيقاف المباراة لدقائق.

وبعد هذه اللقطة "الغريبة" التي لاقت تفاعلاً من قبل الجمهور، استكملت المباراة، التي آلت نتيجتها لصالح فريق داندي بهدف نظيف.