بالصور.. عقد قران تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

أكد الفنان السوري #تيم_حسن خبر زواجه من الإعلامية المصرية #وفاء_الكيلاني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وذلك بعد قصة حب استمرت عدة أشهر لم يعرف بها سوى المقربين منهما.

قناة MBC أكدت الخبر وأذاعت النبأ في إحدى نشراتها كما نشرت صورة من عقد القران الذي تم منذ أيام.

تيم الحسن من مواليد 17 فبراير 1976 في مدينة #طرطوس_السورية وتحديدا في منطقة تدعى الشيخ بدر ثم انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة #دمشق عام 1980.

تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002 وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وفي فبراير 2012 أعلن طلاقه منها.

أما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فهي من مواليد 10 سبتمبر 1972.

درست العلوم السياسية في #بنغازي بليبيا وأكملت دراستها العليا في مجال علم النفس.

تزوجت في 25 أغسطس 2008 من طوني ميخائيل أثناء عملهما معا في #إيطاليا وتم الزواج مدنيا في #قبرص بداية تلاه زواج في #مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان.

أنجبت طفلتها الأولى جودي في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009 وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني ريان؛ وفي نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر8 سنوات.