فيديو مروع.. سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة

نجا #سائق دراجة نارية بأعجوبة من حادث مؤلم، كاد أن يودي بحياته في أحد شوارع مدينة صينية.

فقد التقطت #الكاميرات بأحد شوارع مدينة نانشانغ الصينية #الحادث الذي يظهر فيه سائق #الدراجة_النارية وهو يصطدم بقوة بشاحنة عند تقاطع بالطريق، فإذا بالنار تشتعل فورا في الشاحنة والدراجة النارية والسائق نفسه.

وأسرع المارة في الشارع لنجدة السائق وإبعاده عن #الحريق ومحاولة إطفاء النيران التي اشتعلت في ملابسه.

ويبدو أن السائق، الذي يدعى شين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام، قد اصطدم مباشرة بخزان الوقود في الشاحنة، مما أدى للاشتعال الفوري للنيران.

وروى سائق الشاحنة يانغ شويونغ، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، قائلاً إنه فوجئ باشتعال النيران فلم يستطع أن يفتح باب الشاحنة ليخرج، فاضطر لفتح الباب المقابل للخروج والمساعدة في نجدة سائق الدراجة النارية. وأضاف أنه استدعى #الشرطة و #الإسعاف و #فرق_الإطفاء، التي وصلت المكان في غضون 40 دقيقة، وتم نقل شين إلى المستشفى.

ونقلت "ABC News" عن المسؤولين بالمستشفى أن جروح شين غير خطيرة ولا تهدد حياته.

وترجح الشرطة أن شين كان يقود الدراجة النارية بسرعة كبيرة، ولذا لم يتمكن من تفادي الاصطدام.