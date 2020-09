جزائري سرق مجوهرات كارداشيان وآخر يسرق الآن قلب أختها

يونسان فرنسيان من #الجزائر أصلا، قاما بالسطو على نجمتي الواقع الشهيرتين، كيم وشقيقتها كورتني #كارداشيان. الأول اسمه Yunice A عمره 63 وسرق مجوهرات الأولى في 3 أكتوبر الماضي بباريس، وكتبت عنه "العربية.نت" حين اتهمته #السطات_الفرنسية في يناير هذا العام بالمشاركة مع آخرين بالسطو المسلح عليها في نزل فندقي كانت فيه.

الآخر اسمه يونس أيضا.. يونس بنجيما، وهو يسرق الآن قلب الثانية، وفقا للوارد بمواقع إعلامية، أحدها E! News الناشط من #أميركا باصطياد أخبار المشاهير، والمعزز خبره بصور خاصة وعاطفية، فسرها بأنها دليل على مواعدة جدية بين الاثنين، ومنها المنشور بعضه أعلاه.

وصوّروها تتمشى بصحبته في "بيفرلي هيلز" الراقية

عارض الأزياء Younes Bendjima هو ملاكم سابق. أما كورتني، فكبرى شقيقاتها الثلاث وعمرها 38 سنة، وارتبطت سابقا بحبيب اسمه Scott Disick حدث بينه وبينها انفصال بسبب خيانته لها قبل عامين، لكنه أقنعها بالعودة إليه وأمضى معها بعض الإجازات "حين شعر بالغيرة من تودد بنجيما إليها" بحسب ما ورد أيضا في موقع Radar Online الاجتماعي الأميركي، إضافة إلى أنه أب منها لثلاثة أبناء بلا زواج شرعي، هم Mason Dash البالغ 8 سنوات، ثم Penelope Scotland وعمرها 5 أعوام، إضافة للأصغر Reign Aston المتم عمره 3 سنوات في ديسمبر المقبل.

ويوم الاثنين الماضي، التقطت العدسات "الباباراتزية" صورا لكورتني وهي تتمشى بصحبة بنجيما في إحدى ضواحي مدينة "بيفرلي هيلز" الراقية قرب لوس أنجلوس بولاية #كاليفورنيا. إلا أن مقرّبا من موقع من أحد المواقع الإخبارية المهمة، وهو Entertainment Tonight الاجتماعي أيضا، قلل من المغالاة وشرح أنّ العلاقة بينهما "ليست جديّة بعد، وهما فقط يلهوان" كما قال.

ولا يزال الحبيب راغبا بالعودة إليها

وعلق الحبيب السابق ووالد أولادها الثلاثة، سكوت ديسيك، على علاقتها بعارض الأزياء الجزائري الأصل، وقال بحسب ما قرأت "العربية.نت" العارضة أدناه فيديو عما أورده E! News الإخباري الفني: "حان الوقت للمضي قدما، لكن الأمر صعب عليّ" إلا أنه ألمح بأنه لا يزال راغبا بالعودة الى كبرى العائلة "الكارداشيانية"، فيما لا تبدو هي مهتمة لما يرغب في الوقت الحالي، بل اهتمامها منصب على بنجيما الذي شاركته في 5 مايو الجاري حفل عيد ميلاده الرابع والعشرين بمطعم Il Cielo الشهير في لوس أنجلوس.

العلاقة غير الوضحة نهايتها بعد بين كورتني وحبيبها السابق، ستتطرق إليها حلقة هذا الأسبوع من مسلسل تلفزيون الواقع، المعروف برنامجه باسم Keeping Up With The Kardashians وهو أميركي، تشارك فيه Kris Jenner وبناتها كيم وكورتني وكلوي، مع شقيقهن روب كارداشيان وآخرين. أما علاقتها ببنجيما، فأيضا غير واضحة، لا من جانبه ولا من جانبها.