ترمب يتحول إلى "شاعر" في النرويج

جمعت كلمات تفوه بها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد #ترمب من دون أي تعديل، في "مجموعة شعرية" في النرويج، وهو القائل في أحد الأيام "أنا أعرف الكلمات.. وأستخدم أفضلها".

وقال كريس فيلت الذي أعد هذه المجموعة "ما يقوله ترمب أقرب إلى #الشعر والخيال منه إلى الواقع".

وأوضح لصحيفة "أفتينبوستن"، "نحن مصدومون لأن كلماته التي يبدو أنه لا يفكر فيها كثيراً أو يحضرها سمحت له بالفوز بحملته الانتخابية".

ويحمل الديوان عنوان "ميك بويتري غريت أغين" في إشارة إلى شعار حملة ترمب "ميك أميركا غريت أغين".

ومحتوى #الكتاب يضم كلمات مأخوذة حصراً من خطابات ومقابلات وتصريحات أدلى بها ترمب عبر السنين.

ومن المختارات التي حولت إلى قصيدة في الكتاب ما قاله قبل عشر سنوات عن ابنته #إيفانكا مؤكداً أنها لو لم تكن ابنته لواعدها.

وقال فيلت إن تحويل كلام ترمب إلى شعر "يبرز قدراً أكبر من اليأس وعدم الثقة وعقدة نقص".

وقالت دار النشر "كاغه" إنها أصدرت الكتاب في ألفي نسخة أولاً وقد أرسلت إحداها إلى ترمب.