حصانان يصمدان أمام سيارة فيراري في سباق إيطالي

صمدت #عربة_رومانية يجرها حصانان أصيلان أمام #سيارة تزيد قوتها عن 600 #حصان، الخميس، وخسرت أمامها بفارق ثوانٍ معدودات في سباق أقيم في ديكور النسخة الأخيرة من فيلم #بن_هور.

ونُظمت هذه المواجهة الخارجة عن المألوف في محيط #روما في #حلبة رملية بيضوية الشكل صوِّرت عليها النسخة الجديدة من الفيلم الشهير العام 2016.

وقد حصل الحصانان على بعض المساعدة، إذ وضعت عوائق أمام السيارة، وهي من نوع #فيراري مع إرغامها على سلوك مسار أطول وكميات أكبر من الرمل وغيرها.

وقد عانت السيارة من الانزلاق، بسبب رمل الحلبة الذي دخل أيضا إلى فراملها. وقال السائق #فابيو_باروني البالغ 44 عاما: "لقد فقدت فراملي منذ اللفة الأولى".

وقد واجه سائق #العربة الذي ارتدى ملابس مواطن روماني مشكلة خصوصاً عند المنعطف الأول، مع رفض الحصانين الاستدارة ظناً منهما أن السباق انتهى.