مؤسس أمازون جمع ثروته بالإنترنت ويفضل الشراء المباشر

برغم أنه صنع ثروته التي تقدر بالمليارات من خلال #التسوق عبر #الإنترنت، إلا أن جيف بيزوس لا يزال يتمتع شخصياً بالشراء الشخصي والمباشر من #الأسواق.

وقد رصدت الكاميرا مؤسس موقع #أمازون، وهو يتسوق في الهواء الطلق في مدينة روما، بأحد الأسواق التاريخية للمدينة الإيطالية.

وظهر بيزوس وبجواره زوجته ماكنزي وهما يسيران تحت الشمس الدافئة، يوم الخميس، وذلك خلال إجازة عائلية.

وضمت المجموعة والدي بيزوس جاكلين ومايك، وشقيقته كريستينا وزوجها ستيف، وشقيقه مارك مع زوجته ليزا، وقد شوهدوا وهم يلتقطون الصور التذكارية كمثل كل السياح الآخرين في المدينة التاريخية.

وقد اشترى بيزوس صندوقاً لزهور الكوسة من سوق كامبو دي فيوري، يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وأعقب الجولة تناول الجميع للبيتزا الوجبة الأشهر في #إيطاليا.

5 شهور ناجحة

ويقضي الرجل #إجازة بعد 5 أشهر ناجحة ربما هي الأهم في حياته العملية، بفضل نجاحات أمازون، التي توسعت من مجرد بيع الكتب لتصبح سوقاً لكل شيء تقريباً.

ويعمل بيزوس الآن على مشروع آخر هو شركته الفضائية، حيث يقول إنه يبيع سنوياً ما يقدر بمليار دولار من حصته في أمازون لتمويل المشروع الجديد "بيلو أورغن"، التي تستهدف تنظيم #رحلات_سياحية للفضاء العام المقبل.

وقد تعهد بيزوس في معرض ندوة الفضاء الثالثة والثلاثين في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو في أبريل الماضي، بخفض تكلفة السفر إلى الفضاء والبدء في نقل الزبائن إلى المدار الخارجي للأرض، بحلول العام القادم.

منافسة لماسك وغيتس

ولم يتم الكشف عن سعر التذكرة، لكن كشف عن #الكبسولة التي سوف تحمل #السياح إلى الفضاء مأخوذة عن طريق صواريخ نيو شيبارد.

ويعتبر بيزوس الآن منافساً قوياً لإيلون ماسك الذي يعمل في المجال نفسه ويرغب في إرسال بعثات إلى كوكب #المريخ بحلول عدة سنوات.

ويقدر المتابعون أن ثروة بيزوس المتنامية قد تفوق قريباً، بيل غيتس كأغنى رجل في أميركا، بثروته المقدرة حالياً بـ81 مليار دولار.