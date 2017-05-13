تعرف على أشهر أفلام سنيما شاهدها رؤساء أميركا

بات بإمكان زوار #البيت الأبيض أن يدخلوا أيضاً #قاعة_السينما_الرئاسية، حيث كان يحلو لدوايت #أيزنهاور مشاهدة أفلام #ويسترن، فيما اختار جيمي #كارتر "آل ذي بريزيدنتس من" كأول فيلم يحضره في المقر الرئاسي.

واتخذت ميلانيا #ترمب زوجة الرئيس الحالي، دونالد ترمب، قرار فتح السينما أمام الجمهور. وكان #فرانكلين ديلانو روزفيلت قرر إقامة القاعة العام 1942 مكان حجرة ملابس.

وأوضحت السيدة الأميركية الأولى أن "البيت الأبيض ملك لسكان هذه البلاد".

وأضافت "ينبغي أن يطلع الأشخاص الذين يزورون البيت الأبيض على أكبر قدر من تاريخه الغني وتقاليده الرائعة. وأتمنى أن يستمتع الزوار بهذا المكان الجديد".

ومن بين الرؤساء الأميركيين، كان دوايت أيزنهاور يحب أفلام #الويسترن والممثل #غاري_كوبر خصوصاً، فيما كان ريتشارد نيسكون يعشق الأفلام الغنائية الاستعراضية بالأبيض والأسود، مثل "يانكي دودل #داندي" (1942) فيما كان جيمي كارتر ينظم جلستين أو ثلاث جلسات في الأسبوع، وقد اختار لمشاهدة أول فيلم في ولايته "آل ذي بريزيدنتس من" حول فضيحة "ووترغيت" التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة.

أما الممثل السابق رونالد #ريغان فلم يكن يشاهد الكثير من الأفلام خلال رئاسته. إلا أنه كان يحضر الأفلام التي مثل فيها مع زوجته #نانسي بمناسبة عيد ميلاده على ما جاء على الموقع الإلكتروني لمتحف البيت الأبيض.

إلا أن الرئيس الجمهوري أدخل تعديلات على القاعة، وبات فيها 51 مقعداً موزعة على مستويات عدة.

أما الرئيس جورج دبليو بوش فكان يميل إلى سلسلة الأفلام الكوميدية "أوستن باورز" مع أنه توجه أيضاً بعد الحربين اللتين أطلقهما في #العراق وأفغانستان إلى أفلام الحرب، مثل "بلاك هوك داون" و"وي وير سولدجرز" حول حرب فيتنام.

وقد شاهد، باراك أوباما، فيلم "تو كيل ايه موكينغ بيرد" في الذكرى الخمسين للفيلم الذي يتناول التوتر العرقي في جنوب الولايات المتحدة.

أما الفيلم الأول الذي عرض في هذه القاعة في عهد دونالد ترمب فهو "فايندينغ دوري" للرسوم المتحركة.

وتقع قاعة السينما في الجناح الشرقي للبيت الأبيض التي تضم أيضا الملجأ النووي العائد إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان أول فيلم عرض في البيض الأبيض العام 1915 وهو "ذي بيرث أوف أيه نايشن" الذي يتناول الحرب الأهلية الأميركية، إلا أنه يثير جدلاً بسبب تغنيه بمنظمة #كو_كلوكس_كلان التي تؤمن بتفوق البيض.