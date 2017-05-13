فيديو مضحك.. لماذا صفع العريس عروسه أثناء زفافهما؟

كانت بالفعل لحظة مميزة و"لا تنسى" تلك التي وقف فيها #العريس ممسكاً بيد عروسه أثناء #مراسم زفافهما، بينما تعلقت أعين كل الحاضرين بالعروسين اللذين سيبدآن بعد لحظات حياة سعيدة.. وإذا بالعريس يصفع #العروس على وجهها!

لكن ليس بسبب غضبه منها، بل بسبب النحلة التي ظلت تطير أمام وجه العروس الجميل، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نوهت بأن الفيديو ربما يكون قد تم تصويره في الولايات المتحدة الأميركية.

فيبدو أن العريس لم يتحمل أن تعكر تلك #النحلة "الزنانة" صفو اللحظة الجميلة التي يرتبط فيها بشريكة حياته، فقرر أن يضربها ضربة واحدة تطرحها أرضاً، إلا أن "الضربة" أصابت بالخطأ وجه العروس، وسط تعالي #ضحكات الحضور والعروس التي لم تتمالك نفسها من الضحك.

هي فعلاً لحظة لن ينساها ذلك العريس أبداً.. لكن سيبقى السؤال: هل ستنساها العروس؟ أم ستظل تتذكر أن زوجها الحبيب "صفعها" أثناء مراسم زفافهما؟