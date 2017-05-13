بالصور.. لحوم الأفاعي والسلاحف أشهى الأطباق الصينية

الصينيون هم أول الشعوب التي تخطر على البال، عند الحديث عن تناول #لحوم_الزواحف من أفاعٍ وسحالٍ وغيرها.

وفي العاصمة الإندونيسية #جاكرتا، يعد "سوق لحوم الزواحف"، أحد أهم #الأسواق التي يلقى فيه #الصينيون، ما طاب لهم من #المأكولات التي يعتقدون أنها مفيدة لمعالجة بعض الأمراض، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول".

يقع #سوق_الزواحف في الحي الصيني بمنطقة "غلودوك"، ويعد سوقاً كبيراً يوفر لزبائنه الإندونيسيين، من الأصول الصينية، ومنتسبي بعض #المعتقدات_غير_الإسلامية، لحوم زواحف بمختلف أنواعها.

ومن بين المأكولات التي يشتهر بها #المطبخ_الصيني في هذا السوق، سيخ #لحم_الضفادع، والحساء المحضّر من #لحم_السلحفاة.

ويرسل هذا السوق لحوم الزواحف للمطاعم المنتشرة في شتى مناطق العاصمة الإندونيسية.

ويعتقد #الصينيون أن لحوم الزواحف التي يأكلونها، مفيدة في علاج عدة الأمراض.

فعلى سبيل المثال، يقول الصينيون إن #لحم_الأفعى نافع لعلاج الحساسية، ولحم الضفادع في علاج مرضى الكبد.

ويبلغ ثمن سلحفاة وزنها 6 كيلوغرامات، 5 دولارات، في حين أن الأفعى الواحدة تباع بـ 3 دولارات.

ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 250 مليون نسمة، 4% منهم أصول صينية.