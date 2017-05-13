فيديو لحافلة تركية تحطمت وقتلت 20 سائحاً

قال حاكم محلي في #تركيا السبت إن 20 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 13 إثر تحطم حافلة تقل سياحاً أتراكاً، قرب مدينة مارماريس في جنوب غربي البلاد.



وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث حافلة صفراء استقرت على أحد جانبيها، وتحيط بها سيارات #الإسعاف وتوجد جثث قريبة منها.



وقال الحاكم للصحافيين في تصريحات نقلها التلفزيون إن الحافلة كانت قادمة من مدينة #إزمير بغرب البلاد.