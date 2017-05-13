"ترمب".. صاروخ من تصميم طلبة "يقهر الجميع ببساطة"

تلقى #طلبة في إحدى المدارس الثانوية الأميركية دعوة لزيارة #البيت_الأبيض، بعد فوزهم في مسابقة إقليمية للمدارس الثانوية لابتكار #صواريخ، حيث صمموا صاروخا يحمل اسم الرئيس دونالد ترمب.

وفي المكتب البيضاوي، أحاط طلبة #مدرسة "فيكتوري كريستيان" في تشارلوت في كارولاينا الشمالية بالرئيس أمس الجمعة، وعرضوا الصاروخ الفائز "ترمب".

وخلال المسابقة، انطلق #الصاروخ لمسافة 236 مترا على الأقل ولمدة لا تقل عن 43 ثانية قبل أن يسقط على الأرض بسلام.

وحين سأل الرئيس الطلبة لماذا أطلقوا اسم #ترمب على الصاروخ أجاب أحدهم "لأنه ببساطة يقهر الجميع".