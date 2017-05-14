شاهد.. آسيويون بالشارقة قيدوا لصا بالحبال وسلموه للشرطة

قبضت شرطة #الشارقة على آسيوي بعد قيامه بالشروع في سرقة مبلغ من #المال يقدر بـ 120 ألف درهم من أحد المحلات، حيث قام عدد من الأشخاص باستيقافه وتقييده على النحو الذي يتفق وثقافتهم في التعامل مع المخطئين، كما ظهر في أحد الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

هذا وتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بالواقعة، حيث تم تحرير المشتبه به، والتأكد من عدم وجود أي إصابات لحقت به وإحالته لإدارة التحريات والمباحث الجنائية للتحقيق معه ومتابعة القضية.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة تعاون أفراد الجمهور معها، ودعتهم إلى حسن التصرف في مثل هذه المواقف وعدم إلحاق أي أذى بالمشتبه بهم أو تعريضهم للعنف وسرعة الإبلاغ عن وقوع الجرائم حتى يتم التعامل معها بالسرعة الممكنة، وتلقي التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع كل موقف.