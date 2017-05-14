رغدة تثير الجدل مجدداً.. بصور ليلية من مطار بحلب

مرة جديدة تثير الممثلة السورية #رغدة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لها إلى جانب عناصر من قوات #النظام_السوري في #مطار_كويرس العسكري بريف #حلب الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن "رغدة" رافقت "الجنود" لمدة 6 ساعات، مستمعة إليهم، من دون تحديد تاريخ الزيارة.

وتناقلت مواقع التواصل الصور، مشيرة إلى أن الزيارة التي حصلت ليلاً أتت بشكل سري.

يذكر أن لرغدة العديد من المواقف السابقة "الغريبة" والشديدة التأييد للنظام السوري، ولعل أبرزها حين قالت إنها ستقوم بقص شعرها وسط ساحة سعد عبدالله الجابري بحلب، عند خروج عناصر المعارضة السورية منها.

كما قالت في تصريحات سابقة إنها ستتهم رأس النظام بشار #الأسد بالخيانة إذا تنحى عن منصبه.

أما أفظع ما قالته على الإطلاق فكان من خلال رسالة وجهتها لرأس النظام، مطالبة إياه بحرق الأخضر واليابس في حلب وقتل جميع "المسلحين" ومن يؤويهم من المدنيين، حسب قولها.