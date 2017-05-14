فيديو.. بوتين يعزف على البيانو قبل قمة صينية

عزف #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين على البيانو وهو ينتظر الرئيس الصيني شي جين بينغ في #بكين، الأحد.

وألقى بوتين كلمة في وقت سابق، اليوم، خلال قمة تعقدها الصين بشأن مشروع طريق الحرير الجديد. وتوجه لاحقا لعقد محادثات ثنائية مع شي وزعماء آخرين.

وبينما ينتظر لقاء شي، عزف بوتين مقاطع من أغانٍ تعود للحقبة السوفيتية عن موسكو وسان بطرسبرغ.

واستعرض بوتين، رجل المخابرات السابق، الذي يبلغ من العمر 64 عاما،مهاراته في العزف على البيانو في مناسبات سابقة رغم حرصه على التباهي برجولته وعضلاته المفتولة. ومن بين ذلك ظهوره في صور وهو يركب #الخيل في #سيبيريا، ويقود طائرات لمكافحة الحرائق، ويمارس الغوص في أعماق #بحيرة_بايكال وفي #البحر_الأسود قبالة #القرم.