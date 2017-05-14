لأول مرة.. مسلمة بالقفطان في مسابقة ملكة جمال الكون

لأول مرة، حصلت امرأة مسلمة من لندن على حق المشاركة في مسابقة #ملكة_جمال_الكون بملابس ساترة، بدلا من ارتداء ملابس السباحة " #البيكيني" كما جرت العادة في هذه المنافسة.

وسوف ترتدي #منى_جاما (27 عاما) من فورست غيتس بالمملكة المتحدة، قفطانا بدلا من البيكيني في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، بعد أن استطاعت إقناع منظمي المسابقة الدولية بالسماح لها بالتستر.

وكانت منى، وهي مسلمة من المفترض أن تشارك في المنافسة الدولية، قبل عامين ممثلة للمملكة المتحدة، لكن ذلك لم يكتمل بسبب انسحابها من المسابقة.

وتستلزم مسابقة ملكة جمال الكون جولة بملابس السباحة للمشاركات صعودا وهبوطا، وتقرر لجنة من هي المشاركة الأفضل لحيازة اللقب.

لماذا رفضت البيكيني؟

لا تتخيل منى أنه يمكن لها أن تقف أمام جمهور بالبيكيني فقط، حيث تقول إن ذلك غير مريح لها البتة، برغم أنه جزء أساسي من المسابقة.

ولأن ارتداء #ملابس_السباحة يعارض معتقدها الديني، وبدلا من تحدي المنظمين أو المساس بمعتقداتها، فقد انسحبت من المسابقة قبل عامين.

وقد أعادت الكرة هذه المرة بأمل جديد أن تظهر بالقفطان بدلا من #ملابس_مكشوفة.

وقالت: "لا أعول على البيكيني لتحديد معيار جمالي وإحراز النقاط في المنافسة".

سبب آخر للمشاركة

تحرص منى على المشاركة لسبب يتعلق بمنظمتها "كلاودليس ريزارتش"، التي أسستها شخصيا بهدف معالجة قضايا #الهجرة غير القانونية وإساءة معاملة الأطفال في شرق إفريقيا.

وترى أن ظهورها في مثل هذا الحدث يشكل منصة رفيعة المستوى وفرصة لها للتوعية بقضايا قريبة من قلبها، كمشاكل الأطفال ضحايا #أزمة_المهاجرين.

وتؤكد أن عملها التطوعي مع #الأطفال في المنطقة العام الماضي، دفعها للتفكير مرة أخرى حول المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، التي من شأنها أن تسمح لها بتبادل ما تعلمته.. وأفكارها، مع جمهور أوسع وأكثر تنوعا.

هل توقعت قرار اللجنة؟

قررت منى في هذا الإطار أن تطلب من المنظمين تقديم تنازلات، بالسماح لها بالمشاركة دون ملابس السباحة وأن تظهر بزي ساتر لجسمها.

وقد قررت مع نفسها أن أسوأ شيء يمكن أن يقال هو لا.

ولكن بعد بعض التفاوض الذي أجرته اللجنة، فقد جاءت النتيجة هذه المرة إيجابية، بأن سمح لها بارتداء ملابس ساترة إذا رغبت.

وستكون المباراة النهائية حدثا يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يتنافس المتسابقون على المنصة أمام جمهور يشمل مئات من المطلعين والمهتمين بمجال الجمال والموضة.

منصة لبرامج مختلفة

وقالت منى: "برغم أن هذه المناسبة ترتبط بالجمال والموضة، على مر السنين، إلا أنها منصة للإناث لكي يطرحن برامج مختلفة عبرها".

وعلقت أخيرا: "لم يكن من السهل تحقيق ما رغبت فيه، ولكن أعتقد أنها كانت المرة الأولى التي سمعوا فيها شخصاً يطلب مثل هذا الطلب".