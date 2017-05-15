اعتقال أوكراني خلع بنطاله على مسرح مسابقة يوروفيجن

أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن الشرطة ألقت القبض على شخص قفز إلى خشبة المسرح خلال مسابقة #يوروفيجن الغنائية وخلع بنطاله بينما كانت المغنية #جامالا تؤدي أغنيتها.

واقتحم #فيتالي_سيديوك، الأحد، وهو مراسل تلفزيوني اعتاد ملاحقة المشاهير، خشبة المسرح متشحا بعلم أستراليا قبل أن يخلع بنطاله.

وتابع ملايين المشاهدين حول العالم الواقعة عبر شاشات التلفزيون كما انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحفل الختامي للمسابقة الليلة الماضية الذي جرى في كييف.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها لم تر أي طرافة في الواقعة واحتجزت الرجل لمدة 72 ساعة. وكتب وزير الداخلية على "فيسبوك" إن سيديوك قد يواجه عقوبة تتراوح من الغرامة إلى السجن خمس سنوات في اتهامات بالشغب.

وقال أفاكوف: "سيديوك مواطن أوكراني، وخلال أداء المغنية الأوكرانية جامالا قرر وفقا لأقواله أن يمارس هوايته كصحافي مستفز".

ولسيديوك وقائع سابقة مماثلة منها توجيه #لكمة قوية للممثل الأميركي #براد_بيت أثناء قيامه بالتوقيع للمعجبين في لوس أنجلوس.

كما تسلل إلى البساط الأحمر في مهرجان #كان السينمائي ودخل تحت ثوب الممثلة أميركا فيريرا أثناء وقوفها أمام عدسات المصورين.

ومن بين أفعاله الغريبة أنه جثا على ركبتيه لتطويق الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو من خصره خلال مهرجان سانتا باربرا

السينمائي.

واقتحم خشبة المسرح بينما كانت المغنية #أديل تتسلم جائزة غرامي. وتلقى سيديوك صفعة من الممثل #ويل_سميث بعد أن قبله في حفل بموسكو.