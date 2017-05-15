بالصور.. أسمن امرأة في بريطانيا تفقد ثلث وزنها

كانت البريطانية شارون هيل تصنف على أنها #أسمن #امرأة في بلادها، حيث وصل وزنها إلى حوالي 305 كلم، لكن بفضل مجهود كبير فقد خسرت آلاف #السعرات_الحرارية، لتفقد ثلث وزنها خلال ثلاث سنوات بمجهود خارق، وتصل اليوم إلى حوالي 200 كلغ، وما زال ينتظرها مشوار بعد.

وقد تحدثت عن هذه التجربة في فيلم وثائقي مؤخرا، على القناة الرابعة الإنجليزية، وقد سبق لها أن ظهرت من قبل، عندما كانت ضمن #النساء الأكثر وزنا، والآن تعود لتتكلم عن التطور الذي حدث معها.

وهي تعيش في غلوسسترشير مع زوجها أندرو، وفي البرنامج تحدثت عن كيف تواجه بالسخرية من قبل الناس جراء #وزنها_الزائد، ولهذا بدلا من الاستجابة للضغوط السلبية قررت أن تنحو إيجابيا للتخلص من #الوزن الكبير.

عمليات وأطباء مثيرون للاشمئزاز

وقد خضعت شارون لعمليتي جراحة، بالإضافة إلى برامج أخرى لإنقاص الوزن، وبالذات فإن #جراحة #المعدة ساعدت كثيرا على الإنقاص.

وذكرت أن أحد الأطباء المثيرين للاشمئزاز كان قد قال لها إنها لن تعيش طويلا.

وتشرح كيف أنها عانت منذ صغرها المضايقات وفكرت مرات في #الانتحار، جراء غياب الدعم الاجتماعي لها.

وبرغم كل ما يمر بها والوزن الزائد فقد كانت لحد ما تمارس حياة طبيعية، إلى أن أصيبت في عام 2008 بالتهاب رئوي فاقم وضعها وحرمها من ممارسة #الرياضة.

العلاقة مع زوجها ونظرة الناس لهما

وقد التقت زوجها أندرو، قبل ثماني سنوات في منتدى بالإنترنت، والرجل يقوم بالإشراف على إطعامها وغسلها، وهي تكن له الاحترام ولن تنسى ذلك أبدا، كما تقول.

وتضيف: "الناس يعتقدون أنه فقط مجرد خادم لي، لكنه ليس كذلك".

وتخطط شارون الآن لفقدان المزيد من الوزن، فهي تحلم بأن تحصل على العمل، وأن تسير في الشارع دون أن يشير إليها أحد.