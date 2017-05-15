عالمة تتوج ملكة جمال أميركا للعام الثاني على التوالي

توجت العالمة #كارا_ميكوليك، البالغة من العمر 25 عاما، والتي تقطن منطقة كولومبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، الأحد، لتحتفظ واشنطن باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتفوقت ميكوليك التي درست #الكيمياء وتعمل في #لجنة_الرقابة_النووية الأميركية على 50 متسابقة لتفوز في المسابقة التي أقيمت في مركز مؤتمرات ماندالاي باي في لاس فيغاس.

وفي ردها على سؤال عن حقوق الرعاية الصحية، قالت ميكوليك إن الرعاية الصحية التي تكون بأسعار معقولة تعتبر ميزة لمن يعملون.

وذكرت ميكوليك إنها لا تصف نفسها بأنها مدافعة عن المرأة وتفضل "المساواة". وأضافت: "أيتها النساء نحن متساوون مع الرجال خاصة في أماكن العمل".

وستمثل ميكوليك #الولايات_المتحدة في المسابقة السنوية لاختيار #ملكة_جمال_الكون.