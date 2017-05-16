علاقة محتملة لكوريا الشمالية بهجوم "الفدية" الإلكتروني

قالت شركتا #سيمانتك #كورب و #كاسبرسكي لاب الرائدتان في مجال الأمن #الإلكتروني أمس الاثنين إنهما تبحثان دلائل قد تربط الهجوم العالمي بفيروس " #الفدية " الإلكتروني المعروف باسم "وانا كراي" ببرامج نسبت في السابق إلى #كوريا_الشمالية .

وقالت الشركتان إن بعض الرموز التي وردت في نسخة سابقة من " #وانا_كراي "، الذي قام بتشفير بيانات على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر منذ يوم الجمعة وطالب المستخدمين بدفع أموال من أجل تمكينهم من استعادة السيطرة على أجهزتهم، ظهرت أيضا في برامج استخدمتها جماعة #لازاروس للتسلل الإلكتروني التي قال باحثون من كثير من الشركات إن كوريا الشمالية تديرها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة.