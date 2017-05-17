شاهد DNA.. المقاومة في زمن الكوليرا

تناول الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الأربعاء من برنامج DNA، الكوارث التي تضرب الشرق الأوسط هذه الأيام، كالأمراض والفقر والقتل والظلم، حيث يفقتد 60 مليون شخص في #العالم_العربي إلى بعض الخدمات والمواد الضرورية للحياة، نصفهم يواجه أزمة حادة بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، خصوصاً في #اليمن و #سوريا و #العراق و #السودان ودول أخرى.

وتطرق قطيش إلى وباء #الكوليرا شديد العدوى المنتشر في اليمن والذي ينتقل عن طريق المياه أو الأطعمة الملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة إن تعذرت معالجته. كما لفت إلى أن قيام #إيران بدعم وتحريض ميليشيات #الحوثي من العام 2009 هي التي أدت إلى #الحرب وبالتالي إلى الكوليرا.

ويبث برنامج DNA على قناة #الحدث من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت #السعودية.