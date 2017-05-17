طفلة عمرها 3 سنوات تبهر 27 ألف متابع بهذه الصور

رغم أن عمرها ثلاث سنوات فقط، إلا أن الطفلة سكوت لارسون، استطاعت جذب الانتباه في حسابها على #إنستغرام الذي تنشر فيه صوراً تقوم فيها بتقليد النجوم والمشاهير من النساء.

وقد اكتسبت الطفلة شعبية كبيرة، وقالت والدتها آشلي لصحيفة "مترو" البريطانية: "سكوت تعتقد بأنها كبرت".

وتبدو الطفلة ذكية أكثر من عمرها بمهارتها في إتقان تقليد واختيار الشخصيات التي تقلدها وقبل ذلك اختيار #الأزياء والعناصر المطلوبة لإكمال الصورة.

وقالت والدة الطفلة: "ليس من السهل اختصار اهتمام سكوت فهي تظل طفلة، تذهب إلى #المدرسة وتمارس كل ما يمارسه الأطفال.. لكن لها اهتمامها الخاص".

وأضافت أنها "دائمة الابتسامة والضحك. وتحب الأزياء واللباس والتقاط الصور لها، ولكن ليست لديها فكرة إن كان آخرون يفعلون الشيء نفسه أم لا".

وأوضحت الأم في حديثها عن ابنتها: "الأمر بالنسبة لها طبيعي جداً ليس فيه من تكلف، وأنا أتعلم منها دائماً من خلال ما تبتكره وأتلهف لكي أراها تكبر لتصبح ذلك الشخص الذي ستكونه".

ويبدو أن والديها ليس هم فقط من يبدون الدهشة، بل أيضاً 27 ألفاً من المتابعين لحسابها على إنستغرام، الذي يحمل اسم "هلو سكوت"، أي مرحبا سكوت.

وقد التقطت كل الصور في منزل آشلي، بما في ذلك الحديقة الخلفية للبيت، ولاحقا أنشأت الطفلة استوديو خاصا بها في غرفة اللعب حيث الأضواء المحمولة وإمكانية الحصول على صور أكثر دقة وبهاء.