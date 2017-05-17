طفلة هندية بالعاشرة تحصل على حق إجهاض من زوج والدتها!

سمح لطفلة في العاشرة من عمرها حامل في الشهر الخامس، بإجهاض الجنين الذي نتج عن اغتصاب زوج والدتها لها.

جاء هذا القرار بعد أن وصلت القضية إلى المحكمة بمنطقة #روهتاك في شمال #الهند.

ويتوقف تنفيذ #عملية_الإجهاض عادة على قرار لجنة طبية، بحسب القانون الهندي الذي لا يسمح بإنهاء حياة الجنين بعد مرور 20 أسبوعا (4 أشهر) إلا إذا ثبت أن حياة الأم معرضة للخطر وهو ما تقرره اللجنة.

الأم تبلغ عن الحالة

وقال بانكاج ناين، مسؤول شرطة #روهتاك لـ "بي بي سي" إنه تم القبض على زوج الأم بعد أن أبلغت الأم نفسها الشرطة، وينتظر الآن إجراء تحقيقات كاملة حول الموضوع.

وكانت أسرة الطفلة قد طلبت من الأطباء من #معهد_الدراسات_العليا _للعلوم_الطبية بإجراء عملية إجهاض لها.

وبحسب الأطباء فإنه وبعد موافقة #المحكمة فإن الإجهاض سوف يجري في أقرب فرصة.

اكتشاف الحمل والاغتصاب المتكرر

وقد اشتبهت الأم في حمل طفلتها خلال الأسبوع الماضي وأخذتها إلى الطبيب.

وذكر تقرير أن الأم تترك طفلتها في الغالب بالمنزل وتذهب للعمل. وأخبرت الطفلة والدتها عقب اكتشاف الحمل أنها تعرضت للاغتصاب مرارا من زوجها الذي حذرها من التفوه بأي شيء.

وفي الأشهر الأخيرة فقد تلقت المحكمة العليا في الهند العديد من طلبات الإجهاض من ضحايا الاغتصاب في البلاد، وأحيلت هذه القضايا إلى لجان طبية.

سجل مرتفع لجرائم الاغتصاب

وللهند سجل سيئ في معدلات الاغتصاب في العالم، حيث سجلت نيودلهي وحدها 2199 جريمة في عام 2015 مسجلة رسميا، أي بمعدل ست كل يوم.

ويُبلّغ عن حوالي 40 ألف قضية اغتصاب كل عام بالهند، ولكن يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، حيث يشعر الضحايا وأقاربهم بالخوف من العار والوصمة الاجتماعية جراء الإبلاغ عن #الجرائم_الجنسية.