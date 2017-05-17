فتاة مصرية تتحدى عادات الصعيد وتلعب اليوغا في شوارع قنا

كثيرون يعتقدون أن #ممارسة_اليوغا تمنحهم راحة وقت ممارستها، لكن الحقيقة هي وسيلة مهمة جدًا في التفاعل مع العالم الخارجي، وتحسين الحالة المزاجية والعقلية.

بهذه الكلمات بدأت #رحاب_أسامة الفتاة المصرية التي تنتمي لصعيد #مصر وتحديدا #قنا جنوب البلاد حديثها لـ #العربية.نت، حيث مارست لعبة اليوغا في شوارع المحافظة التي تحتل قلب الصعيد وتعرضت لانتقادات حادة من جانب المواطنين والمارة الذين طالبوها بالتوقف عن استكمال التصوير لكونها تتعارض مع عادات وتقاليد الصعيد.

تقول رحاب إنها لم تهدف من ممارسة اللعبة في الشارع لدعوة المواطنين لأدائها في الشوارع، لأن هذه الرياضة يجب أن تُمارس في الأماكن الهادىٔة المساعدة على التركيز مع النفس، لكنها مارستها في الشارع أولا للمشاركة في مشروع مصور ولتعريف الناس بها وإقناعهم بأن تأثير اليوغا مرتبط بالبيئة المحيطة وتأثيرها في نفس من يمارسها يدوم لوقت أكبر مما يعتقد البعض، وأيضا تساعد اللاعب أن يتعامل مع الناس بشكل أفضل في حياته اليومية ووسط الزحام والضغوط وبتركيز وراحة أكثر، وفهم أكبر للنفس وللناس.

تضيف رحاب التي مازالت طالبة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، بجامعة جنوب الوادي بمحافظة #قنا، أن الألبوم لم يهدف لدعوة المهتمين بالخروج لممارسة اليوغا في الشارع "كما فهم أصحاب العقول الضيقة" ولو كان الأمر سيؤدي لتحدي العادات الزاىٔفة فلا مانع لديها من ذلك، طالما ما تفعله لا ضرر منه على أحد، من أجل أن تمارس هوايتها وتنشر فكرتها، والأهم بالنسبة لها أن التغلب على عادات وتقاليد تجرم ممارسة الفتاة للكثير من الألعاب الرياضية فقط لكونها فتاة هو ما تحاربه بالفعل في هذا المجتمع.

رحاب تؤكد أن اللعبة تمنحها جوًا من الهدوء والتركيز والصفاء والسلام النفسي، وتعرضت هي والمصور مكسي لمضايقات كبيرة أثناء التصوير أو بعد نشر الألبوم، لكن ذلك لم ولن يمنعها من مواصلة أدائاها للعبة، وإن كانت تؤكد أن هدفها لم يكن لتمارسها في الشارع ولكن للمشاركة في نشرها وتشجيع الفتيات على أدائها وكذلك الشباب.

وقالت إنها لم تجد معارضة في ممارسة اللعبة من جانب أسرتها ولا أصدقائها بل يدعمونها، مضيفة أنها مقتنعة أن اللعبة مفيدة للتأمل والتحكم في الأعصاب وتؤدي للتركيز والصفاء الذهني والسلام النفسي، وهو ما ترغب في أن يشعر به كل مواطني الصعيد المهتمين بهذه الهواية متمنية أن ينضج المجتمع فكراً وأسلوباً، على حد قولها.