فيديو صادم.. طفلة عربية تدخن الشيشة وأمها تصور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي #فيديو يظهر #طفلة عربية لم تبلغ الأربع سنوات، وهي تدخن #الشيشة أو الأرجيلة.

وتبدو الطفلة في الفيديو وهي جالسة على كبنة في ما يبدو أنه منزل عائلتها، وتصرخ بوجه والدتها مطالبة بالشيشة، وعندما تستجيب الأم للطلب تمسك الطفلة #الأرجيلة كالكبار وتدخنها دون تردد.

وتغضب الطفلة عندما تسحب منها والدتها الشيشة أو عندما تطلب طفلة أخرى تجلس بجانبها أن تحصل على "نصيبها" هي الأخرى من #التدخين.

وقد أثار الفيديو انتقادات واسعة، لا سيما وأنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء. كما أنه بات من المعروف أن للشيشة مضار تفوق مضار تدخين السجائر حتى.

ويتضح من الفيديو أن والدة الطفلة قامت بتصوير ابنتها لا سيما وأنه يسمع في الشريط صوت امرأة غير آبهة بالمضار التي تحملها الشيشة لرئتي تلك الطفلة الصغيرة.

ولم يتسن لـ"العربية.نت" معرفة زمان ومكان تصوير الفيديو، إلا أن لكنة كلام الطفلة يشير إلى أنها من إحدى بلاد الشام. وقد لاقى الفيديو موجة استياء كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.