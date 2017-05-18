بالصور.. في هذا الحي أقام عادل إمام طفلاً

تقع قرية #شها التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية بدلتا #مصر. وهي مسقط رأس زعيم الكوميديا الفنان #عادل_إمام، الذي احتفل الأربعاء بعيد ميلاده الـ77.

عاش والده في القرية مع عائلته (البخريني)، وعمل بمصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية.

انتقل عادل إمام من القرية للدراسة في #القاهرة، وقلت زياراته لها لانشغاله في كلية الزراعة ثم العمل بالفن.

لا تتذكر الأجيال الحالية التي تعيش في القرية تلك الفترة التي كان يقيم فيها هناك، فقد تركها مبكراً. أما كبار وشيوخ القرية فيقولون إنه كان يتمتع بخفة دم وموهبة ربانية تجعله يضفي جواً من المرح والضحك على من حوله.

هُدم المنزل الذي كانت تقيم فيه عائلة الزعيم وتم بناؤه من جديد. وُزّع على أبناء العمومة، ومنهم الحاج محمود البخريني، نجل ابن عّم عادل إمام، الذي يسكن فيه مع أولاده.