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شاهد.. ولادة ماعز بعين واحدة والأهالي يتبركون به

المصدر: العربية.نت – عماد البليك
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أثارت #ولادة #ماعز_بعين_واحدة ضجة في #الهند ، ورأى البعض أنها " #معجزة " يمكن أن #يتبرك بها، حيث اعتقد #القرويون بمنطقة أسام أنه #حيوان_مقدس.

ورغم أن الأطباء توقعوا موت الماعز خلال أيام وجيزة، إلا أنه عبر عدة أسابيع ومازال صامدا.

ويسمى هذا العيب الخلقي بـ "سيكلوبيا" ويحدث عندما لا يتموضع نصفا الدماغ بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى تشكيل تجويف مركزي واحد مع عين واحدة، كما تختفي الرموش والجفون.

ماعز بعين واحدة ماعز بعين واحدة

وقال مالك الماعز، مخوري داس: "لقد أصبت بالدهشة.. إنها مثل معجزة وقد جاء الناس إلينا لرؤية هذا الماعز الطفل".

وأضاف: "إنها مسؤوليتي لرعاية هذا الماعز وإطعامه على أنه طبيعي".

ويعتقد مخوري أنه هبة إلهية أن يكون الماعز بهذا الشكل، كما يظن أن هذا الماعز وكونه جاء بهذا الوضع سوف يجلب له الحظ ولعائلته.

وقال: "لقد أصبحنا مشهورين بفضله فالناس أصبحوا يأتون إلينا لرؤيته وبفضله عرفونا".

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