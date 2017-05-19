بعد رحيل مؤسس "فوكس نيوز".. ما مصير قضايا التحرش؟

تشكل وفاة #روجر_إيلز، مؤسس شبكة #فوكس_نيوز، عقبة كبيرة أمام سلسلة من# الدعاوى القضائية، التي تتهمه بالتحرش جنسياً بمذيعات في القناة التلفزيونية الأميركية الشهيرة.

تواجه مزاعم #التحرش تعقيدات، نظراً لقانون يعود إلى القرن التاسع عشر تطبقه ولاية نيويورك، ويمنع الخصوم في القضايا من الشهادة بشأن أحاديث خاصة مع أطراف رحلوا عن عالمنا.

وتوفي إيلز (77 عاما) بنزيف في المخ، جراء سقوطه بمنزله في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وغادر إيلز شبكة فوكس نيوز في يوليو/ تموز وسط فضيحة التحرش الجنسي مما أنهى فجأة هيمنته التي دامت 20 عاماً على مؤسسة ساهمت في إعادة تشكيل الساحة السياسية الأميركية، من خلال مذيعين ومقدمي برامج ذوي اتجاهات محافظة مثل بيل أوريلي وشون هانيتي.

وكانت المذيعة السابقة #أندريا_نانتاروس ومقدمة البرامج #جولي_روجينسكي قد رفعتا دعاوى قضائية، اتهمتا فيها إيلز بالتحرش بهما، وقالتا إن فوكس نيوز انتقمت منهما.

وقال ستيفان جيلرز، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: "إذا لم يعد شخص ما على قيد الحياة، ربما تعين عليك أن تبني دليلك بطريقة أخرى".