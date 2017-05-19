صورة هستيرية لسائق "تايمز سكوير".. والمصور يصف الصدمة

استنفرت وسائل الإعلام الأميركية مساء الخميس، بعد حادث الدهس المروع الذي وقع في #تايمز_سكوير في #نيويورك، مخلفاً قتيلاً و22 جريحاً. إلا أن صورة التقطت صدفة للسائق المخمور، لخصت الدوافع كلها.

فقد بدا فيها يقفز في الهواء رافعاً يديه إلى الأعلى، صارخاً كالمجنون، من دون أن يلتفت إلى الجرحى، الذين وقعوا أو تلك الشابة البالغة من العمر 18 عاماً التي خطف بتهوره حياتها.

ملتقط تلك الصورة، الفرنسي الأصل شارل غيران Charles Guerin لم يكن يدرك أن الرجل "الهستيري" الذي كان يركض مسرعاً وكأنه يحاول الفرار من جريمته، هو السائق مرتكب حادث الدهس.

وقال المصور البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يعيش في بروكلين، في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست" إنه لم يكن يدرك على الإطلاق بأن هذا الرجل هو السائق "ريتشار روجاس" المجنون الذي دهس المارة. فقد صودف مرور "غيران" بجانبه واستوقفته حالته الهستيرية، التي تبين فيما بعد أن سببها المباشر خلطة عجيبة من الكحول والماريجوانا.

فالرجل صاحب سوابق، وقد أوقف مرتين من قبل الشرطة لقيادته تحت تأثير الكحول والمخدرات، كما سبق أن أفاد الخميس مراسل العربية.

إلى ذلك، أكد ملتقط الصورة أنه لن ينسى هذا المشهد الصادم، الذي سيقض مضجعه لفترة طويلة، قبل أن يتخطى تلك اللحظة المروعة.

يذكر أن الشرطة الأميركية ألقت القبض على منفذ عملية الدهس في لحظتها. وأكد مراسل "العربية"، نقلاً عن الشرطة الأميركية، أن سائق السيارة سُجن مرتين، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. وأضاف أن الشرطة أكدت أن حادث الدهس لا علاقة لها بالإرهاب.