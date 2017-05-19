فيديو عنيف للحظة دهس المارة في تايمز سكوير

بعد ساعات على حادثة الدهس التي هزّت #تايمز سكوير في #نيويورك الخميس، انتشر فيديو عنيف، بل صادم للحادث المروع الذي نفذه شاب مخمور من أصحاب السوابق.

ولعل أغرب ما في الحادث، أن سيارة الهوندا بنية اللون التي كان يقودها "ريتشار روجاس"، كانت تسير بشكل عادي في أحد المسارات، إلا أنها انحرفت فجأة ودخلت مسرعة في مسار للمشاة يقع في ناحية أخرى تماماً.

وبدأ السائق - الذي قالت الشرطة في ما بعد إنه كان تحت تأثير خلطة من الكحول والمخدرات على ما يبدو - يتجه مباشرة وعمداً نحو المشاة، ما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وإصابة 22 شخصاً آخرين بجروح.

والتقط شريط الفيديو لحظات مريعة للدهس، حيث بدت السيارة ترتطم بالمشاة الذين تطايروا!

يذكر أن الشرطة الأميركية ألقت القبض على منفذ عملية الدهس في لحظتها. وأكد مراسل "العربية"، نقلاً عن الشرطة الأميركية، أن سائق السيارة سُجن مرتين، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. وأضاف أن الشرطة أكدت أن حادث الدهس لا علاقة له بالإرهاب.