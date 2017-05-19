هذه الشابة الجميلة ضحية دهس نيويورك

هذه هي الفتاة التي قضت في حادث الدهس في ساحة #تايمز_سكوير في نيويورك الخميس. شابة أميركية سائحة تبلغ من العمر 18 عاماً واسمها #اليسا_إلسمان.

وقالت شرطة نيويورك إن الأميركية الصغيرة كانت تقوم بجولة سياحية في #نيويورك، برفقة أسرتها قادمة من #ميتشغان.

وقضت الضحية في موقع الحادث فور دهسها. أما شقيقتها الصغيرة، 13 عاما، فقد نقلت إلى مستشفى قريب للعلاج، نقلا عن صحيفة "ديلي إكسبريس".

وقبيل الحادث بلحظات، نشرت إلسمان فيديو على موقع " #إنستغرام" لمنطقة الدرج الأحمر في قلب ساحة تايمز سكوير، والتي يقصدها السياح للجلوس والتقاط الصور.

وعقب الواقعة، قال صديق الضحية، #تريفور_ويست، إنها كانت في إجازة برفقة والدتها وشقيقتها وصديق، وإنه كان متيقناً من تعرضها لموقف مريع بعد أن توقفت عن الاستجابة لرسائله النصية.

وأضاف أنها كانت ترد على رسائله بسرعة كبيرة جعلته يتيقن من تعرضها لمكروه قبل أن يعلم نبأ رحيلها المفجع.

وقاد سائق متهور سيارته صوب الضحية وعدد آخر من المشاة في تايمز سكوير الخميس، ما أسفر عن سقوط ضحية و22 مصابا.