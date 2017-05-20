أميركا.. السياسي "المتعري" يقر برسائل جنسية إلى قاصر

أقر البرلماني الأميركي السابق #انطوني_واينر الذي كان نجما صاعدا في أوساط الديمقراطيين قبل تلقي مسيرته ضربة قوية بسبب #رسائل_جنسية تبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهم الموجهة إليه بتوجيه رسائل جنسية إلى قاصرة، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى #السجن 10 سنوات.

واعترف واينر، البالغ من العمر 52 عاما، والذي لقب بـ "المتعري" بسبب ظهوره عاريا في عدة صور أرسلها متعمدا إلى نساء وفتيات، باكيا أنه تبادل رسائل جنسية مع فتاة (15 عاما)، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2016 في وقت كانت زوجته #هوما_ابدين المستشارة القريبة من #هيلاري_كلينتون منشغلة في حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.

وتشكل مثل هذه الرسائل مخالفة قانونية يعرف عنها بأنها "نقل محتوى فاضح إلى #قاصر".

وقال انطوني واينر أمام القاضية الفيدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا: "أعلم أن ما فعلته كان أمرا مدانا أخلاقيا ومخالفا للقانون"، مضيفا "لدي #مرض، لكن ليس لدي عذر".

وعبر قبوله بالإقرار بذنبه، يتفادى واينر المحاكمة ومن المتوقع أن يفيد من عقوبة أخف رغم موافقته على عدم الطعن بأي حكم بالسجن لمدة لا تتخطى 27 شهرا. ومن المرتقب إصدار القاضي حكمه في 8 ايلول/سبتمبر.

وقد أطلق سراحه بكفالة قدرها 150 ألف دولار مع متابعة طبية وإرغامه على تسجيل اسمه كمنحرف جنسيا.

واحتل واينر الذي كان في مرحلة معينة الأوفر حظا للفوز برئاسة بلدية نيويورك، صدارة عناوين الأخبار على مدى أشهر بفعل الرسائل الجنسية التي تداولها مع نساء بعضهن قاصرات عبر "تويتر" وخدمات التحادث الفوري على الهواتف الذكية.