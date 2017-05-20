ميلانيا تصل السعودية بزي مستوحى من العباءة الخليجية

وصلت #ميلانيا_ترمب، زوجة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت برفقة زوجها في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز مستقبلي ترمب في مطار الملك خالد الدولي في #الرياض.

وارتدت ميلانيا بنطالا وسترة سوداوين وحزاما ذهبيا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.

ويُعرف عن ميلانيا ذوقها الرفيع في اختيار ملابسها نظرا لعملها فترة طويلة كعارضة أزياء.

وأكدت ميلانيا في تصريح لها قبل مغادرة #واشنطن أنها متحمسة جدا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقالت إن "هذه الرحلة لن تكون مجرد فرصة لدعم زوجها وهو يعمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية".

وزيارة ترمب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.