حقيبة أول رحلة إلى القمر تعرض للبيع في مزاد

#حقيبة بسيطة مربعة الشكل و #بيضاء اللون وضع فيها رواد سفينة الفضاء #أبولو-11 أول عينة من مواد من #القمر ، خلال رحلتهم إلى هناك عام 1969 ربما يصل سعرها إلى أربعة ملايين دولار في مزاد تقيمه دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في يوليو المقبل.



وتوجد في الحقيبة، التي استخدمها نيل #أرمسترونج أول من نزل على سطح القمر، آثار من التراب على هذا السطح أخذت خلال رحلة أبولو-11. واستخدمت الحقيبة لحمل حجارة وأتربة من منطقة على سطح القمر معروفة باسم بحر الهدوء.



وقال جيم هول مدير المعارض والتحف في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه من المقرر عقد المزاد يوم 20 يوليو/تموز في الذكرى الثامنة والأربعين لهبوط سفينة الفضاء أبولو-11 على القمر.



وكانت أبولو-11 بدأت رحلتها في 16 يوليو 1969 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء. وبعد أربعة أيام هبط أرمسترونج برفقة إدوين ألدرين على سطح القمر. وفي إطار المهمة جمعا عينات من القمر.



وبعد مضي 22 ساعة على سطح القمر بدأ أرمسترونج وألدرين رحلة العودة إلى الأرض التي انتهت في يوم 24 يوليو/تموز.



وذكرت دار سوذبيز للمزادات في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها تتوقع بيع الحقيبة بمبلغ يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين دولار أميركي.

