شرطة دبي تعلن رسمياً عن انضمام أول شرطي "آلي" لكوادرها

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن انضمام #أول_شرطي_آلي _ذكي في العالم إلى كوادرها، والذي يتمتع بمزايا تقنية عالية التطور، حيث لا يتطلّب تأشيرات دخول أو تأمين طبي، أو ساعات تدريب طويلة، وسيكون على أهبة الاستعداد لتأدية المهام المُوكلة إليه، والتعاون مع سكان دبي وملايين السياح في شوارع المدينة. وقد قام #الشرطي_الآلي بتقديم التحية للضيوف بحضور الفريق #ضاحي_خلفان_تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية فإن الشرطي الآلي سيقوم بتسخير حلول #إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف إلى الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين، والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو إلى مركز التحكم في شرطة دبي.

وقال العميد #خالد_ناصر_الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي: "يعتبر الشرطي الآلي أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم تصميمه خصيصاً لتقديم يد العون للجمهور في مطار #دبي، والمناطق السياحية، ومراكز التسوق الكبرى والشوارع، كما سيساعد على مكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمان في المدينة، وتعزيز سعادة الناس، ويمثل تشغيل أول شرطي آلي ذكي إنجازاً مهماً في دبي بشكل عام، وخطوة للأمام نحو تحقيق رؤية دبي، في أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً على صعيد تبنّي تقنيات المدن الذكية".

وبفضل جهاز لوحي مدمج، يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات الشرطة الذكية من خلال الشرطي الآلي، وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الدفع، مما يسهم في تعزيز تجارب خدمة العملاء.