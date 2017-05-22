ظهور "غامض" لعلم كوريا الشمالية فوق منزل بإنجلترا

ظهر العلم الكوري الشمالي مرفرفاً فوق أحد المنازل في الشمال الشرقي من #إنجلترا ولكن لا أحد يعرف السبب!

وبدا العلم واضحاً فوق منزل في إنجليبي بارويك، تيسايد.

وعلق بعضهم ساخراً أنه ربما كان موقعاً للتجارب النووية السرية، فيما قال آخرون إنه قد يكون المنزل الذي يقضي فيه الزعيم الكوري #كيم_جونغ_أون إجازته.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أنه حتى الدبلوماسيون الكوريون الشماليون في شبه جزيرة إيلينغ غرب لندن لم يتمكنوا من تقديم أي إجابات.

وقال مسؤول في السفارة: "ليس لدينا أي أشخاص يعيشون في هذا الموقع. لهذا من الغريب أن يظهر علمنا هناك".

وتوجد قلعة كبيرة حمراء مجاورة، ولكن لا يعتقد أن لها علاقة بما يحدث في المنزل.

وأشار أحد الجيران: "ليس لدي أي فكرة عن سبب رفع العلم الذي ظهر منذ أسبوعين، منذ أن استولى شخص على العقار، غير أنني لم أر أي شخص حقاً هناك".

وقال مازحاً: "أعتقد أنه مضحك جداً، وأنا أضحك لأنني بت أستخدمه لتحديد موقع منزلي من بعيد والوصول إليه"، لكن آخرين رأوا أنه فعلاً مثير للاستغراب.