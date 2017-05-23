مفاجأة.. ريم البارودي طليقة أحمد سعد وليست خطيبته

فصل جديد ومفاجئ يكتب في قصة الفنانة ريم البارودي والمطرب أحمد سعد، الثنائي الذي اعتاد مفاجأة الجمهور من خلال قصة حب وخطوبة تنتهي في كل مرة قبل أن تبدأ. إلا أن ريم البارودي كشفت عن مفاجأة خلال استضافتها في فضائية مصرية، وأكدت أن علاقتها بالمطرب أحمد سعد بدأت قبل 14 عاما، مشيرة إلى كون الأمر بدأ بالصداقة قبل أن يتزوج أحمد سعد ويرزق بأبنائه، ثم تطورت العلاقة إلى حب وارتباط.

وعلى عكس ما يعلمه الجميع من أن الثنائي سعد وريم انتهت خطبتهما قبل أشهر، أكدت ريم أنها طليقة أحمد سعد وليست خطيبته كما يظن الجميع، مشيرة إلى أن عقد القران تم بعلم الأهل وبشكل رسمي، وكانا في التحضيرات النهائية لحفل الزفاف الخاص بهما قبل أن يحدث الطلاق في شهر مارس الماضي.

أما السبب الذي منع الثنائي من الإعلان عن الزواج، فأوضحت ريم أن ظروفا خاصة مر بها أحمد سعد منعتهما من إعلان الأمر، كما أنهما كانا يرغبان في مفاجأة الجميع بالإعلان عن يوم الزفاف، خاصة أن قطاعا كبيرا من الجمهور مل من تكرار الحديث عن انفصالهما ثم عودتهما مرة أخرى.

وفور اعتراف #ريم_البارودي بأنها كانت زوجة سعد، وعدت ريهام سعيد بالكشف عن وثيقة الزواج والطلاق، وهو ما يفسر انتشار الوثيقة الخاصة بطلاق الطرفين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

زواج سعد بسمية الخشاب

وعادت الفنانة المصرية التي بدأت طريقها للشهرة عبر مجال الإعلانات، لتؤكد أن طليقها متزوج من الفنانة #سمية_الخشاب، مشيرة إلى كونها علمت بالأمر من عائلته، خاصة أنها كانت في وقت من الأوقات زوجته.

وأوضحت ريم أنها كانت الوسيط بين سمية الخشاب و #أحمد_سعد، خاصة أن الجميع كان يلجأ إليها من أجل الوصول لأحمد سعد، وهو ما قامت به سمية الخشاب حينما كانت تحضر للأغنية التي ستجمعها به، حيث طلبت من ريم الوصول لأحمد بعد أن فشلت في ذلك، خاصة أنه يقوم بتغيير رقم هاتفه باستمرار.

كما أعربت ريم عن غضبها من ظهور أحمد سعد في برنامج تلفزيوني مؤخرا بعد عودته من أداء مناسك العمرة، خاصة أنه لم يعترف بزواجه منها وكان يصفها بخطيبته السابقة.