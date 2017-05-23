بالفيديو.. هذه حقيقة تناول ترمب للكحول في إسرائيل

تداول البعض على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يزعم تناول #ترمب الكحول أثناء مصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.

إلا أن الحقيقة أن الرئيس ترمب انتابته حالة غضب من سؤال أحد الحضور حول ذكر #إسرائيل في محادثات مع #روسيا، وهذا ما نفاه الرئيس ترمب قطعيا، وهذا ما يظهر في فيديو أوضح ومدته أطول تنشره "العربية.نت".

Really confusing moment here where Trump stops the press from being ushered out of his photo spray with PM Netanyahu. Full video—> pic.twitter.com/A7UVcw3Zt2 — Tom Namako (@TomNamako) May 22, 2017

والمعروف عن الرئيس دونالد ترمب توقفه عن شرب الكحول منذ سنوات بعيدة، قرابة أكثر من 35 سنة. فما هي الأسباب؟

ففي مقابلة مع "فوكس نيوز" نشرت في سبتمبر الماضي قبل أن يفوز بالرئاسة، كان قد سئل عن شقيقه الأكبر فريدي الذي توفي سنة 1981.

فريدي هو السبب!

أجاب ترمب وهو يشير إلى صورة معلقة على الجدران تظهر فريدي وعددا من أفراد العائلة الكبيرة، قائلاً: "لقد مات في سن الـ 42 وقد قتلته فعلياً.. الخمور".

وقد أكد ترمب في المقابلة: "لقد قررت التوقف تماماً عن شرب ولو قطرة واحدة من الكحول، منذ ذلك اليوم، بسبب شقيقي".

وكان في مقابلة سابقة مع مجلة "نيوزويك" قد قال: "لطالما نصحني فريدي الذي يكبرني بثماني سنوات ألا أشرب الكحول". وقال لي: "لا تشرب أبدا يا ترمب.. لا تشرب".. وكان يكرر ذلك.

لكن يبدو أن فريدي نفسه كان قد وصل إلى حالة يستحيل علاجها، وهو ينصح أخاه الأصغر بألا يسير في الدرب نفسه.

وفي المقابلة التلفزيونية مع "فوكس نيوز" ذكر ترمب أيضاً أنه كان يفكر منذ سن مبكرة في مستقبله المهني وماذا سيفعل، أو يكون.

وأكد أنه كان معجباً بالإنتاج السينمائي، أكثر من مجال إدارة الأعمال والتجارة. وقال: "كنت أحب عمل الصور المتحركة، وكانت تأسرني الأفلام ببريقها الذي لا أقاومه".

كما ألقى الضوء على سبب إرساله إلى المدرسة العسكرية من قبل والده قطب العقارات، وذكر أن السبب كان يتعلق بغرس الانضباط في حياته، فقد كان متفلتاً.

وقد اعترف ترمب بأنه كان متمرداً بالفعل في طفولته وصباه.

وقال: "كان والدي يعتقد أنني سوف أصبح شخصا منظما من خلال المدرسة العسكرية. فقد كنت طفلا لا يمكن كبحه".

وأوضح أنه لا يشعر اليوم بالاستياء من تصرف والده بل يقدر ذلك، وقال: "لا.. أبداً. إنني أتفهم ذلك تماما".