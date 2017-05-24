العثور على 4 جثث جديدة عند "سقف العالم"

عُثر على جثث 4 متسلقين في خيمة على #قمة_إيفرست، على ما أعلنت شركة مسؤولة عن تنظيم رحلات جبلية، الأربعاء، ما يرفع عدد الأشخاص الذين قضوا هذا الموسم عند "سقف العالم" إلى 10.

واكتُشفت الجثث الأربع، الثلاثاء، في #المخيم_الرابع الواقع على علو 7950 مترا من جانب منقذين ذهبوا للبحث عن جثة المتسلق السلوفاكي فلاديمير ستربا الذي توفي الأحد.

وقال مينغما شيربا، مدير وكالة "سيفن ساميتس تريك" التي تتخذ مقرا لها في كاتماندو وتنظم رحلات وعمليات إغاثة في ايفرست: "عثر عناصر الإغاثة التابعون لنا على جثث المتسلقين الأربعة في #خيمة في المخيم الرابع أمس (الثلاثاء). ولا نعلم بعد هوياتهم ولا سبب وفاتهم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث تعود لمتسلقين أجنبيين ومرشديهما السياحيين.

وكان 4 متسلقين آخرين توفوا نهاية الأسبوع الماضي على "ايفرست"، بينهم فلاديمير ستربا، والطبيب الأميركي رولاند ييروود.