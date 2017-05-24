ميلانيا وإيفانكا بغطاء رأس مع البابا وحكاية "بوتيتزا"

ارتدت #ميلانيا ترمب و #إيفانكا ترمب، زوجة وابنة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، على الترتيب، غطاء للرأس أثناء لقاء بابا #الفاتيكان، #البابا_ فرنسيس، اليوم الأربعاء.

وحسب بروتوكول الفاتيكان، فإن النساء اللاتي يجتمعن بالبابا يجب عليهن ارتداء ملابس محتشمة بأكمام طويلة، على أن يكون الزي طويلا ولونه #أسود، فضلا عن غطاء للرأس، بحسب ما قالت المتحدثة باسم السيدة الأميركية الأولى، ستيفاني غريشام، في تصريحات لمواقع أميركية، الأربعاء.

غير أن البابا أبدى قدرا من المرونة فيما يتعلق بتقاليد ملابس النساء خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد هناك قواعد صارمة، وفقا لما صرح به متحدث باسم الفاتيكان لصحيفة "تلغراف" البريطانية الشهر الماضي بعد أن قابلت كاميلا، دوقة كورنويل، البابا فرنسيس، مرتدية فستانا بلون زهري وبلا غطاء للرأس.

ومن المواقف الطريفة التي ثارت في المقابلة، عندما سأل البابا فرنسيس، ميلانيا إن كانت تقدم لزوجها الرئيس الأميركي ترمب التحلية السلوفينية الشهيرة "بوتيتزا"، ما أدى إلى التباس لدى وسائل الإعلام الإيطالية التي ظنت أن السؤال يتعلق بشطائر "بيتزا".

وفي حديث مقتضب مع ميلانيا التي رافقت الرئيس الأميركي إلى الفاتيكان، سأل البابا الأرجنتيني: "ماذا تقدمين له من طعام؟ #بوتيتزا ؟"

وأكدت السيدة الأميركية الأولى وهي من #سلوفينيا من دون تردد هذا الأمر قائلة: "بوتيتزا!"، نقلا عن فرانس برس.

واضطر #البيت_الأبيض إلى تأكيد فحوى هذا الحديث بعد ساعات على ذلك، إذ إن وسائل الإعلام الإيطالية سارعت إلى نقل هذه الجملة التي همسها البابا إلى ميلانيا ظنا منها أنه قال " #بيتزا " إلى أن أصدر خبير فاتيكاني يتقن اللغة السلوفينية، تصحيحا.

وأوضح هذا الأخير أن زوج ابنة شقيقة البابا أرجنتيني من أصل سلوفيني. ويبدو أن البابا يعرف هذه التحلية ويسأل زواره من سلوفينيا عنها على الدوام.

والبوتيتزا #حلوى ملفوفة تقدم مع الكريما، وهي تحوي كمية كبيرة من #الزبدة و #السكر.