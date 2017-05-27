بالفيديو.. رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: "رمضان مبارك"

كعادته، أظهر #رئيس_الوزراء_الكندي، جوستن #ترودو، تقديره للتعايش بين #الأديان، ومحبته للمسلمين، عبر توجيهه رسالة يهنئهم فيها بحلول شهر #رمضان.

وقد غرّد ترودو على حسابه في موقع "تويتر" متمنياً لمسلمي #كندا والعالم شهر رمضان "مبارك وهادئ".

وأرفق تغريدته بفيديو ألقى فيه كلمة، بدأها بالتحية العربية الشهيرة #السلام_عليكم.

Wishing Muslims in Canada and around the world a blessed & peaceful holy month of #Ramadan. https://t.co/ldumWYlc1e pic.twitter.com/NcDK3ZNoSF — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 26, 2017

وقد لفت ترودو في كلمته أن في هذا الشهر يجتمع الناس مع عائلاتهم وأصدقائهم في منازلهم وفي المساجد. واعتبر ترودو أن "رمضان يذكّرنا بأن نقدر ما ننعم به، وبأن نعطي لأجل مجتمعتنا، وبأن نضع احتياجات غيرنا قبل احتياجاتنا".

ودعا إلى الاحتفال بالتقاليد والثقافات المتعددة التي تحتضنها كندا، وذلك بالتزامن مع عيد البلد الـ150.

وأكد ترودو أن مسلمي كندا يساهمون بشكل هائل في بلدهم، ويساعدون في جعل كندا بلداً قوياً ومنفتحاً ومتقبلاً لكل الثقافات.

وختم #رئيس_وزراء_كندا حديثه بمعايدة المسلمين قائلاً #رمضان_مبارك.