قصة طريفة عن امرأة مسلمة حكمت أرض الخلافة في كاليفورنيا

ولاية #كاليفورنيا التي تقع في خاصرة الولايات المتحدة الأميركية لها قصة طريفة وغريبة يكشفها #خالد_اليحيى في برنامج #كابتشر المذاع على #قناة_العربية.

ويكشف اليحيى عن مفاجأة قد لا يعرفها الكثير من العرب عن السر وراء تسمية تلك الولاية الأميركية بهذا الاسم.

يقول اليحيى إن أول من اخترع هذا الاسم هو الكاتب جارسيا دومن جالتو عام 1496 في كتاب له بعنوان "مغامرات اسبلنديان 1496" الذي حكى فيه عن جزيرة اسطورية لا توجد بها أي معادن سوى #الذهب فقط وتحكمها امرأة تقود جيشا عرمرما به كائنات أسطورية.

ويقول الكتاب بأن تلك المرأة دخلت الإسلام وتجهز جيشا كبيرا لفتح #القسطنطينية مما دعا الكاتب بتلقيبها بلقب "كلفا" وهي تعني صاحبة أرض "الخلافة" نسبة إلى الأرض التي تحكمها والتي ترجمتها باللغة الإسبانية "كاليفورنيا".