هذا ما فعلته الشرطة البريطانية بسيارة فيراري

القانون البريطاني لا يعرف فيراري. عندما ركن مليونير بريطاني سيارته #فيراري التي يبلغ سعرها 200 ألف جنيه #استرليني في موقع مخالف أمام مقر محكمة، صادرتها الشرطة البريطانية.

وكانت الصدمة عندما ذهب المليونير رجل الأعمال #زاهد_خان يطارد سيارته المحتجزة لدى شرطة #وست_ميدلباند، حيث أبلغته محكمة ببساطة أن السيارة لم تكن خاضعة للتأمين، ولذلك حُطمت وتم التخلص منها.

الموقع المخالف الذي ترك فيه رجل الأعمال سيارته الفاخرة، فيراري سبايدر 458، هو رصيف مواجه لمحكمة #برمنغهام.

ومنذ يوم المخالفة، 5 أبريل/نيسان، ورجل الأعمال يطارد سيارته المصادرة دون جدوى، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على رجل الأعمال لحظة مصادرة السيارة بسبب شكوك حول سرقتها، وعادت لتطلق سراحه في وقت لاحق.

ولدى مثوله أمام محكمة برمنغهام هذا الأسبوع، تلقى رجل الأعمال الصدمة، بعد أن أبلغته هيئة المحكمة بأن السلطات تخلصت تماما من سيارته المخالفة.

وكان الفريق القانوني لرجل الأعمال قد أبلغ الشرطة بانه سيلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة لاسترداد السيارة.

وطالبت الشرطة، رجل الاعمال بإثبات ملكيته للسيارة الفاخرة، التي قال إنه اشتراها العام الماضي مستعملة، وأنفق عليها أموالا طائلة، ولكنه فشل في ذلك، لأن السيارة لم تكن مستوفية لشرط التأمين عليها.

كما أن فحص #الشرطة للسيارة اكتشف بها عيوبا، وصنفها ضمن فئة السيارات غير المؤهلة للطرق، ولذلك تقرر تدمير #السيارة.