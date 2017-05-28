مأساة مروعة تضرب عائلة رئيس شركة "أوبر"

توفيت والدة #ترافيس_كالانيك، المدير العام لشركة #اوبر لخدمات #الأجرة، السبت، في حادث سفينة، فيما أصيب والده بجروح، على ما أعلنت السلطات و"اوبر" السبت.

وقضت #بوني_كالانيك البالغة 71 عاما بعدما اصطدمت السفينة التي كانت على متنها بصخرة على #بحيرة باين فلات قرب فريزنو في #كاليفورنيا، على ما أعلن مكتب قائد الشرطة في بيان.

وقال متحدث باسم "اوبر" في بيان، إن "مأساة مروعة حلت بترافيس وعائلته الليلة الماضية. والدته توفيت في حادث سفينة قرب فريزنو، فيما والده في حالة خطرة".

وعثرت السلطات التي لبت نداء استغاثة طارئا إثر حادثة بحرية، على الزوجين عند ضفة البحيرة. وكانت الوالدة متوفاة لدى وصول فرق الإغاثة فيما كان الوالد مصابا.

وعمدت السلطات إلى #تعويم #السفينة لتحديد ملابسات الحادثة. كذلك من المقرر إجراء تشريح، الأحد، بحسب مكتب قائد الشرطة.

وترافيس كالانيك هو مؤسس ورئيس شركة "اوبر" التي تقدر قيمتها بنحو 68 مليار دولار، ولها أنشطة في عشرات البلدان.