شاهد.. النعيمي يكشف عن موقف كاد يجعله مسجونا

كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق، المهندس #علي_النعيمي، عن موقف عصيب جمعه مع وزير الزراعة حينها، كاد يتسبب في دخوله #السجن.

وأوضح النعيمي خلال إحدى حلقات برنامج " #من_الصفر " الذي يعرض على قناة "ام بي سي"، أنه عاد إلى السعودية عام 1963، حيث التحق بوظيفة جيولوجي في إحدى الشركات براتب 1600 ريال، ليكون مختصا بالمياه الجوفية والاهتمام بالموافقة على أذونات حفر الآبار بالمنطقة الشرقية بعد التأكد من توفر المواصفات المطلوبة.

وقال النعيمي إن وزير الزراعة قدم حينها عرضا للعمل بوظيفة جيولوجي مقابل 3 آلاف ريال، مشيرا إلى أن العرض كان مغريا بالنسبة له ودفعه إلى تقديم استقالته للشركة لمدة عام، والحصول على قرض منها للانتقال إلى الرياض والالتحاق بالوظيفة الجديدة.

وفي اليوم التالي، فوجئ بتقديم عدد كبير من الأشخاص بطلبات حفر آبار دون تقديم أي مواصفات أو إثباتات لذلك، مشيرا إلى أنه رفض هذه الطريقة بالعمل، ومع مرور ثلاثة أيام وإصرار مقدمي الطلبات على طريقتهم في العمل، قرر النعيمي مغادرة الوظيفة والعودة إلى الظهران.

ولفت إلى أنه التحق بوظيفته الجديدة في #شركة تعمل بمنطقة #حفر تبعد عن الرياض مسافة 300 كيلومتر، ليتفاجأ بتلقيه طلبا من وزير الزراعة للقائه في جدة، حيث عاتبه الأخير على فعلته، قائلا له: "ليش عملت هذا تعرف اني ممكن أسجنك عما فعلته"، ليرد النعيمي بأنه يعلم ذلك جيدا، لكنه اضطر لذلك لأن طريقة العمل لم تناسبه.