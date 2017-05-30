بالصور.. تعرف على إمكانيات أغلى 5 سيارات في العالم

إن #أغلى_السيارات_في_العالم هي أكثر من مجرد وسيلة للتنقل بكثير. إنها قطع فنية متحركة على 4 عجلات تلبي تطلعات وأولويات أقل من 1% فقط من سكان الكرة الأرضية.

وبين هذا العدد المحدود، يتم إعطاء الأسبقية فقط للتطبيق العملي لكل ما هو خيالي في مزيج رائع مع الكفاءة والدقة. إنها حقا آلات محيرة للعقل، يتنافس على اقتنائها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في بعض الأحيان. تم إنتاج 3 فقط من سيارة المركز الأول بينما يوجد 6 فقط على وجه الكرة الأرضية من سيارة المركز الخامس ويشترط موافقة شركة فيراري على المشتري.

لا يشمل التصنيف التالي أيا من السيارات الكلاسيكية التي تباع في المزادات العلنية، ويراعي ذكر إصدار 1 من كل ماركة، لذلك لا يوجد تكرار لـ10 إصدارات مختلفة من #بوجاتي_فيرون وحدها على سبيل.

المركز الأول : 4.8 مليون دولار - كونيغسيغ سي سي إكس أر تريفيتا Koenigsegg CCXR Trevita

تحتل شركة #تريفيتا السويدية المركز الأول بسيارتها ماركة "كونيغسيغ" إصدار "سي سي إكس أر تريفيتا"، التي تعتبر أغلى سيارة تتحرك في الشارع—بشكل قانوني على مستوى العالم.

أنتجت هذه التحفة غير المسبوقة، التي يطلق عليها وصف "سيارة" فقط لكونها تتحرك على 4 إطارات، بنظام تشطيب خارجي جديد من نوعه، يدعى "كونيغسيغ بروبريتاري دايموند ويف"، والذي يتضمن طلاء ألياف الكربون مع مادة راتنغية مشبعة بأتربة الماس. لا يمكننا حتى نقدر كم بلغت تكاليف الطلاء؟

علاوة على هذه التشطيبات السوبر فاخرة المبهرة، تم تزويدها بمحرك 4.8 لتر، V8 مزدوج بقدرة إجمالية 1004 حصانا و365 كغم من عزم الدوران.

سارع بحجز نسختك فقد تم إنتاج 3 سيارات فقط من هذا الإصدار الأسطوري.

المركز الثاني: 4.5 مليون دولار - لامبورغيني فينينو Lamborghini Veneno

فينينو أي "السم" هو الاسم الذي أطلقته شركة #لامبورغيني لــ"أفنتادور" المعدلة – باللغة الإسبانية بالطبع– وتم إنتاجها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 على إنشاء شركة لامبورغيني. يبدو الاسم مناسبا للسيارة التي تبدو قاتلة للغاية، لذلك لا يمكن إنكار كونها سامة.

السيارة مذهلة تماما من كل زاوية والشيء الوحيد الذي يعيبها هو السعر الضخم الذي يصل إلى 4.5 مليون دولار .

إن فينينو سريعة، ولاعجب في ذلك حيث إنها مزودة بمحرك 12 صمام 6.5 لتر، ويحقق ما يصل إلى 8400 دورة في الدقيقة لتقديم قدرة 740 حصان ، تحقق سرعة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 2.9 ثانية.

المركز الثالث: 3.4 مليون دولار - دبليو موتورز ليكان هيبرسبورت W Motors Lykan Hypersport

إن هواة أفلام هوليوود ربما يتذكرون المشاهد المبهرة للسيارة #ليكان _هيبرسبورت في فيلم "فيورياس 7" (الغضب 7)، خصوصا وأن تصميمها أقل ما يقال عنه يستحيل نسيانه، حيث يتضمن مصابيح أمامية كجوهرة مرصعة، وأبواب بشكل مقص، أما تفاصيل مقصورة الركاب فهي تحاكي قصص الخيال العلمي. تبدو وكأنها سيارة مصفحة قفزت من المستقبل إلى زمننا، بينما يتماشى أداؤها مع تصميمها. تفتخر هيبر سبورت بمحركها 3.7 لتر، ثنائي توربو مسطح 6، الذي تبلغ قوته 770 حصان.

وضعت قوة شرطة أبوظبي هيبرسبورت في مهام الدوريات. على الرغم من أنها تستخدم أساسا لأغراض التسويق والعلاقات العامة، بما يؤكد أن السلطات يمكنها مواكبة أي شخص يحاول ارتكاب أي مخالفات على الطريق السريع. #تباهي_هيبر سبورت بميزة الانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة في 2.8 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فهي 387 كم/ الساعة.

المركز الرابع: 3.4 مليون دولار - طبعة محدودة من بوجاتي #فيرون Bugatti Veyron by Mansory Vivere

هذه القائمة لن تكتمل إلا بذكر بوجاتي فيرون القوية، تحديدا نسخة مانزوري فيفير، لأن هذا الإصدار ليس فقط واحدا من أسرع السيارات في العالم، ولكنه هو من الأغلى أيضا.

تم تعزيز "فيرون" بمحرك من تصميم الخبراء الألمان الأسطوريين مانزوري، بقوة 1200 حصان تصل سرعته القصوى إلى 400 كم/الساعة، كما يزين مظهرها الخارجي الرائع ألياف الكربون، حزمة سوبيلر (صدادات الريح) الجديدة، وتوظيف أنيق ذكي لأضواء "ليد"، فضلا عن تجديد شامل لمقصورة الركاب.

المركز الخامس: 3 ملايين دولار - فيراري بينينفارينا سيرجيو Ferrari Pininfarina Sergio

السعر المطلوب هو فقط 3 ملايين دولار، فيراري سيرجيو إنها ليست أغلى سيارة على القائمة. ومع ذلك، فهي واحدة من أكثر المركبات مطمعا في العالم، حيث لم ينتج منها إلا 6 فقط.

تحمل توقيع المصمم الإيطالي الأسطوري بينينفارينا، والسيارة "سيرجيو" هي بالأساس "فيراري 458 سبايدر" مع تجديد شامل للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية. وهذا يعني أن محركها هو 4.5 ليتر V8 بقوة 562 حصان دفع خلفي، ولكن لأن "سيرجيو" أخف وزنا من الفيراري458، فإنها أسرع. عملية شراء سيرجيو ليست بسيطة مثل الشراء للـ"فيراري" من صالة عرض أحد الوكلاء. يتم اختيار كل مالك للـ"سيرجيو" من قبل شركة صناعة السيارات نفسها، مما يجعلها واحدة من المركبات دعوة فقط النادرة في تاريخ السيارات التي تختار المالك و ليس العكس.