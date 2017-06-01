دبي.. رجل الشرطة الآلي يشارك في إطلاق مدفع الإفطار

أطلقت دبي أول روبوت ذكي "شرطي آلي" في مايو الماضي، ليقدم كل خدمات شرطة #دبي إلى الجمهور بلغات عدة، مثل رجل الشرطة البشري، وبذلك كانت أول مدينة تطلق هذا الروبوت في المجال الأمني.

وظهر #رجل_الشرطة_الآلي أمس الأربعاء بجانب #مدفع_الإفطار في "الداون تاون" مقابل أعلى برج في العالم #برج_خليفة، وأدى التحية العسكرية، والتقط الحاضرون صورا معه.

وتعليقا على ذلك، قال العميد خالد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في #شرطة_دبي لـ"العربية.نت": "تم اختيار رجل الشرطة الآلي للمشاركة في إطلاق مدفع الإفطار لأن #رمضان شهر مبارك ومناسبة عزيزة على قلوبنا لمشاركة رجال الشرطة في إطلاق مدفع رمضان".

وبحسب الرزوقي، فإن إمارة دبي تخطط لزيادة أعداد الرجال الآليين الذين سينتشرون مستقبلاً بشكل تدريجي.

وأكد الرزوقي "أن رجل الشرطة الآلي سيكون قادرا على تسجيل مخالفات والوقوف على إشارات المرور مثل الشرطي العادي".

وردا على سؤال في حال تعرف الشرطي الآلي على هوية مطلوب أمني فما هي ردة فعله قال الرزوقي "يتم فورا إشعار جهة الاختصاص في دبي".

ورجل الشرطة الآلي قادر على الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور وتقديم اقتراحات بـ 6 لغات مختلفة، ويمكنه التعرف على وجوه الأشخاص بالعودة إلى قاعدة بيانات ضخمة مخزنة في البرنامج الذي يشغله.

هذا وتتوسط صدر الشرطي الآلي شاشة بها خانات معدة للاستخدام بمجرد الضغط عليها، وبينها التبليغ عن جريمة، أو الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يذكر أن "الشرطي الآلي" مصمم للتحرك بمرونة في المناطق السياحية والمراكز التجارية، لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها السياح، أو أي من أفراد الجمهور، كما أنه يعزز ثقة الناس بالأمن ويشعرهم بوجوده بطريقة مبتكرة بعيدة عن الرسميات.

هذا وسيكون بإمكان رجل الشرطة الآلي اتخاذ القرار من تلقاء نفسه من خلال تقنية محددة وحسابات رقمية وأنظمة ذكاء متطورة للغاية، مثله مثل أي شرطي عادي، ولن يتم ربطه أو التحكم فيه إلكترونياً إلا في أضيق الحدود وسيكون برنامجه متطوراً وفقاً لتطور شرطة دبي.