شاهد.. أم تتخلى عن طفلها بموقف سيارات

تظهر لقطات فيديو طفلاً ترك مهجوراً في #موقف_سيارات تحت الأرض، في حين كانت المركبات تمر بجواره مهددة حياته بالخطر، خاصة مع بدء #الطفل في التملل باتجاه الطريق.

وفي الفيديو يبدو الطفل وأمه ترتكب هذه الجريمة، في مدينة #قوييانغ بمقاطعة #قويتشو في #الصين يوم 27 مايو/ايار.

ويمكن رؤية الأم وهي تترك الطفل خلفها، بحيث لا يبدو أنها ترغب في أن يراها أحد بالمكان.

ووضعت الأم الطفل في الأرض، حتى تأكدت أنه جلس في وضع مستقيم، ويمكن في المقطع رؤية بعض المارة وهم يعبرون غير مكترثين أو ملاحظين لما يحدث.

وبعدها تهجر الأم طفلها وتذهب بعيداً، ومع ابتعادها يبدو الطفل بجوار الحائط في رحلة البحث عن والدته، في حين يتعرض لخطر موت محدق.

وتمر دراجة نارية ومن ثم سيارة تتوقف قليلاً، حيث يبدو أن صاحبها لاحظ وجود الطفل وحيداً، لكنه أيضا يمضي ولا يتوقف.

ومن ثم يحاول الطفل الزحف قبل أن يأتي مارة وينقذونه، في الجزء غير الواضح من باقي الفيديو.

وبحسب تقارير، فإن عاملاً بموقف السيارات هو الذي سمع #صراخ الطفل، فأسرع لإنقاذه من هذا الوضع الذي كاد يؤدي بحياته.

وقد أخذ الرجل الطفل إلى مركز للشرطة، التي تقول إنها تبحث عن أم الطفل.